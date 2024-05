Papa Francesco, "vattene a spasso": il "vaffa" censurato scatena tutti

18 maggio 2024 a

Papa Francesco è stato il protagonista assoluto dell’Arena di Pace 2024 condotta da Amadeus su Rai 1. Bergoglio ha presieduto l'evento seduto sulla poltrona di legno riciclato costruita per lui dai detenuti del laboratorio di falegnameria del carcere di Montorio, in provincia di Verona, Realizzato dai detenuti anche l’intero arredamento del palco dell’Arena.

Durante il discorso del Pontefice non sono mancati momenti scherzosi. A un certo punto, infatti, Papa Francesco ha raccontato un aneddoto: "C'era una persona che era andata a comprare qualcosa e si vede che non gli davano il prezzo giusto e ha urlato di tutto. E il signore del negozio ascoltava, poi ha chiesto: 'signora ha finito? E allora vattene a spasso'. Non lo ha detto con queste parole ma con parole più forti, l'ha mandata a fare una passeggiata". Il Pontefice, insomma, ha preferito censurare il classico "vaffa" con un "vattene a spasso", scatenando le risate dei presenti.

Altro momento diventato virale è quando Papa Francesco si è messo a guardare l'orologio mentre Ligabue si esibiva sulle note della canzone "Sono sempre i sogni a dare forma al mondo". In particolare, mentre l'artista cantava "quanto tempo abbiamo, quanto ne rimane", il Pontefice prima è sembrato assopito, poi è stato visto guardare l'orologio al polso.