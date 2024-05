L'Eredità, "bisogna ammetterlo": la ghigliottina scatena un sospetto

21 maggio 2024 a

Ben 75mila euro la cifra portata ieri a casa dal campione de L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1. Alessio è arrivato alla ghigliottina dopo aver battuto Francesca al gioco dei Cento secondi. Partito con un montepremi di 150mila euro, alla fine è sceso a 75mila dopo un solo dimezzamento. “Speravo di avere un’altra possibilità perché la volta scorsa, essendo il mio primo giorno, sono andato male”, ha commentato il concorrente dopo essere riuscito ad accedere alla fase finale del programma. “E’ una possibilità che hai meritato”, ha commentato allora il conduttore.

Le parole a sua disposizione erano TESTA, FINE, PRODUZIONE, MODELLO e PILOTA. Allo scadere del tempo, il campione ha scritto sul suo cartellino la parola SERIE, ammettendo di essere riuscito a collegare questa risposta con tutte e cinque le parole. E in effetti la risposta corretta era proprio quella.

Tanti i commenti dei telespettatori più affezionati sulla piattaforma X. In molti hanno fatto i complimenti ad Alessio per la vittoria, sostenendo che se la sia meritata tutta. Qualcuno, invece, pur congratulandosi col campione non ha potuto fare a meno di notare che la parola della ghigliottina di ieri sera fosse piuttosto semplice. "Sono contenta per Alessio perché è bravo però bisogna ammettere che era molto semplice #leredita", ha scritto un utente. "Soldi regalati", ha scritto un altro. E ancora: "Vabbè, incontrovertibilmente facile #LEredità".