L'Eredità, Alessio centra il montepremi e tutti impazziscono: "Si sfonda e la limona"

20 maggio 2024 a

a

a

Anche questa sera l'Eredità, il preserale di Rai Uno condotto da Marco Liorni, ha fatto parlare di sé. Al centro dell'attenzione c'è, come al solito, la ghigliottina: a confrontarsi con il gioco finale del game show è stato Alessio. Dopo quattro sere di fila al gioco dei 100 secondi, la semifinale del programma, ha avuto la possibilità di confrontarsi con l'ultimo ostacolo prima del montepremi. Un concorrente umile ma molto talentuoso, che è entrato fin da subito nelle grazie el pubblico da casa.

Nel salotto virtuale di X, dove tanti telespettatori si riuniscono per seguire in compagnia il programma e provare a indovinare insieme le risposte, ci sono stati attestati di stima per il concorrente fin dalle prime battute della puntata. All'hashtag #leredità, in tanti hanno cominciato a fare il tifo affinché questa volta riuscisse ad arrivare in finale. E dopo una grande cavalcata che l'ha visto avere la meglio su Francesca ai 100 secondi, ecco la sfida della ghigliottina.

L'eredità, Francesca porta a casa il bottino ma finisce a insulti: "Ha rotto i cogli***"

Un montepremi importante dopo la scelta delle cinque parole indizio, con ben 75 mila euro in palio. Analizzate le fantastiche 5 - testa, fine, produzione, modello, pilota - è andato deciso sulla soluzione. Sul suo cartoncino ha scritto "serie". Un'analisi attenta di ogni collegamento, la tensione che si poteva percepire nell'aria: tutto sembrava filare liscio, nonostante i tentativi di Liorni di mettere in discussione la risposta. Poi l'esplosione di gioia: la risposta corretta era proprio quella. Sui social sono esplosi i festeggiamenti per Alessio: "Super felice per Alessio, una persona dolcissima". Poi qualcuno che ha voluto anche esagerare sulle possibili celebrazioni: "Adesso si sfonda di Bellini e si limona Naomi".