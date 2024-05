DiMartedì, Luca e Paolo irridono Elly Schlein: "Una figura ambigua... Renato Zero?"

Roberto Tortora 22 maggio 2024 a

a

a

Saltato il confronto tra le leader dei due maggiori partiti italiani, Elly Schlein e Giorgia Meloni, la segretaria del Pd ci svela chi ha minato la buona riuscita del dibattito. No, non è una rivelazione, ma soltanto l’ultimo sketch dei comici genovesi Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu a DiMartedì, il programma di approfondimento politico e sociale di La7, condotto ogni martedì sera da Giovanni Floris, la puntata è quella di martedì 21 maggio.

Come sempre, Luca e Paolo duettano chi nel ruolo di intervistatore e chi di personaggio di turno. Stavolta tocca a Paolo interpretare Elly Schlein che esordisce in spagnolo, rimarcando i famosi interventi a Vox del premier: “Buenos dias patriotas! Adesso quando faremo il confronto voglio vedere lei che parla come Speedy Gonzalez e io che rispondo in perfetto spagnolo”. Interviene Luca: “No, guardi forse l'hanno avvisata, il faccia a faccia non si fa più. Il confronto da Vespa è saltato”.

E qui la finta Schlein piazza la prima stoccata: “Santori è sempre lì a rollare e non mi aggiorna. Non è come le primarie del Pd che alla fine le hanno fatte davvero e mi hanno fregato. Che bottta di c...! No, però son delusa, perché ce lo chiedevano gli elettori e quando gli elettori chiedono una cosa io mi comporto sempre allo stesso modo… alzo la musica dello stereo così non li sento!”. Luca, allora, interviene di nuovo: “Lei lo sa perché il confronto è saltato? C'è qualcuno a cui non andava, una figura un pò ambigua…”. Finta Schlein: “Renato Zero?”. E Luca: “Ma no, ambigua politicamente, Conte c'è chi dice sia stato Conte”. Ribatte la fake-Elly: “Conte, un classico, che siccome non "ciula lui, non deve ciular nessuno", ma le par giusto?”.

"Confesso, sono agitata...": Luca e Paolo, velenoso sfottò a Schlein (e Meloni se la ride) | Video

Il finto capo del Pd chiude la gag con un’ultima battuta tagliente: “Ci giriamo intorno, ma l'ha fatto saltare la Meloni, all'ultimo momento se l'è fatta sotto. Non avete ancora capito che quella donna mi teme. Fa la dura, ma trema di paura, perché il Pd sta risalendo nei sondaggi. E sa cosa vuol dire questo? Che tremo di paura pure io! Si sta così bene all'opposizione, niente rotture di b..., un sit-in sotto la Rai se va bene. Se ci fanno risalire ancora ci tocca fare un programma politico… e chi ce l'ha”.

DiMartedì, gli sfottò di Luca e Paolo ad Elly Schlein: qui il video