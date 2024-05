Prima di domani, Concita De Gregorio: "Questo governo assolve chi non rispetta la legge". La reazione della Sardone

24 maggio 2024 a

Concita De Gregorio da Bianca Berlinguer a Prima di Domani, su Rete 4, nella puntata del 24 maggio, tira la sua solita bordata al governo di Giorgia Meloni, in particolare per il decreto Salva-Casa fortemente voluto da Matteo Salvini che non è un condono ma va a sanare piccole difformità interne alle case.

"In generale, anche il redditometro, tutto il racconto che fa questo governo assolve, in modo subliminale, chi non rispetta la legge", attacca la giornalista ed editorialista de La Repubblica.

E Silvia Sardone, eurodeputata della Lega, che è in collegamento con la Berlinguer, a questo punto sgrana gli occhi e scuote la testa.

Ma Concita De Gregorio va avanti e insiste: "Queste persone non hanno tempo di aspettare i tempi della burocrazia per spostare una finestra? Non si vede perché. Se devo spostare una finestra in casa mia e faccio domanda, aspetto la risposta della Sovrintendenza. Che siano sei mesi o un anno. Aspetto, non faccio la finestra se non ho il permesso di farla".