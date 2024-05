Otto e mezzo, Rosy Bindi: "Cosa mi dà più fastidio di Giorgia Meloni"

25 maggio 2024 a

Si infiamma il dibattito da Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, nella puntata di venerdì 24 maggio. In studio si commenta il botta e risposta a distanza tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. "Molto agguerrita la Meloni", osserva la conduttrice.

E Rosy Bindi che è in studio aggiunge: "A parte che non condivido i contenuti il 99 per cento delle volte, ma questo lo do per scontato, mi danno fastidio i suoi modi, per il ruolo che ricopre", precisa l'ex ministro dem.

Che attacca ancora la presidente del Consiglio: "è questa frizione o acceleratore che ogni tanto le riparte. Ritorna a essere il capo del partito e si dimentica di essere in Parlamento o al G7 o al Festival dell'Economia", come nel caso specifico.

"Non è la prima ad essere così è il risultato di tanti anni in cui il linguaggio è cambiato", sottolinea l'attrice Valeria Golino. "Basato sul vittimismo", nota ancora il giornalista e conduttore di In altre parole Massimo Gramellini.

"La destra è stata perseguitata per ottant'anni e ora che è al governo vuole distruggere gli ottanta anni precedenti", conclude Rosy Bindi.