TgLa7, l'annuncio di Enrico Mentana: il duello politico e l'ultimo sondaggio

In diretta nell'edizione serale del TgLa7, di oggi 24 maggio, il direttore Enrico Mentana ha lanciato il suo invito a un confronto, su La7 in prima serata, tra le forze politiche in vista delle consultazioni elettorali per le europee il 9 giugno.

Gli appuntamenti, ha spiegato il direttore del telegiornale sono due: il 6 e il 7 giugno. In particolare, giovedì 6 giugno si confronteranno le forze politiche "minori" e venerdì 7 giugno le forze politiche "maggiori" fissate dai sondaggi: Fratelli d'Italia, Partito Democratico, M5s, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Alleanza Verdi e Sinistra.

L'ultimo sondaggio prima del silenzio elettorale per le Elezioni europee, vede l'orientamento di voto degli italiani premiare, tra i partiti maggiori, Fratelli d'Italia con 27,3%, il Partito Democratico con il 22% e il Movimento 5 Stelle con il 14,7% dei consensi. Lega e Forza Italia-Noi Moderati ex aequo all'8,6%. Primo, tra i partiti minori a superare lo sbarramento del 4%, Verdi e Sinistra che si attesta al 4,6%.

Altri due i partiti al di sopra della soglia di sbarramento sono: Stati Uniti d'Europa al 4,2% e Azione al 4,0. Sarebbero fuori dal Parlamento europeo, per il momento, Pace Terra e Dignità al 2,5% e Libertà al 2,0%.

L'affluenza stimata va dal 53% al 57%.