Stefano De Martino, rinnovo multi-milionario con la Rai: rumors sulle cifre

Una carriera lanciatissima, quella di Stefano De Martino, che negli ultimi anni è diventato uno dei volti di punta in Rai e, soprattutto, uno dei conduttori tv più amati in Italia. Non a caso Viale Mazzini ha deciso di blindare l'ex signor Belen, ormai ex in ogni senso. Come? Presto detto: con un contratto di quattro anni.

La decisione della Rai è chiara: puntare su di lui e sul suo successo. I programmi che gli affideranno per certo sono Made in sud, Stasera tutto è possibile e bar stella. Ma non solo: le indiscrezioni circa la sua prossima conduzione di Affari Tuoi, il format che resterà presto orfano di Amadeus, si fanno sempre più insistenti. Infine, c'è anche chi lo accosta al Festival di Sanremo, ma nel caso solo dopo la prossima conduzione di Carlo Conti, chiamato a condurre la kermesse per i prossimi due anni, anche in questo caso raccogliendo la difficilissima eredità di Amadeus.

Per quel che riguarda i dettagli del contratto di De Martino, secondo quanto trapela avrebbe incassato un super ritocco al rialzo per quel che riguarda le cifre. Giuseppe Candela parla di "mega compenso". Le cifre precise non si conoscono, quel che si sa è che il precedente cachet di De Martino si avvicinava al milione di euro l'anno. Insomma, De Martino lanciatissimo. E ricchissimo...