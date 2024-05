L'Eredità, "tutti in piedi": Francesca scoppia in lacrime, caos in studio

25 maggio 2024 a

Francesca in lacrime a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1. Alessandra, nuova arrivata, è riuscita a eliminare quella che per tantissime puntate del programma era stata la campionessa. Si trattava di una vera e propria veterana della trasmissione. Ecco perché l'eliminazione l'ha commossa parecchio. Francesca ha dato la risposta giusta, ma lo ha fatto sul gong, quando era ormai troppo tardi.

“Incredibile! Alessandra, dopo Alessio, ha eliminato anche la super campionessa Francesca!”, ha detto un sorpreso padrone di casa. Grandi applausi per l’ormai ex campionessa, costretta a lasciare il gioco. “Incredibile… incredibile” ha commentato, stupita, la stessa Alessandra. Liorni allora si è avvicinato a Francesca e le ha chiesto per quante puntate avesse giocato. "26", ha risposto lei, non riuscendo a trattenere le lacrime. “Il pubblico è in piedi. Tutto questo apprezzamento nei tuoi confronti è meritatissimo - le ha detto Liorni -. E’ stato un percorso lungo e bello".

"Ci tengo tantissimo a ringraziare tutti voi - ha detto Francesca - perché siete stati stupendi tutti, dal primo all’ultimo, e la cosa più bella che mi porterò dietro di questa esperienza siete voi, davvero”. “Ti ringrazio a nome di tutta la squadra de L’Eredità che, lasciatemelo dire, è davvero una squadra fantastica, proprio come ha detto Francesca”, ha chiosato Liorni, abbracciando e dando un bacio alla concorrente.