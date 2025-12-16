L'Eredità, Marcello eliminato? Le clamorose parole sulla Rai

La caduta degli dei a L'Eredità, il game-show condotto da Marco Liorni su Rai 1, il gioco delle parole, dei loro legami e della famigerata Ghigliottina finale. Già, perché nella puntata di martedì 16 dicembre del format campione di ascolti, ecco che è caduto Marcello, campionissimo di questa edizione, che è tornato a casa dopo 31 puntate consecutive.

Protagonista assoluto delle ultime settimane, Marcello, ex dirigente bancario originario di Napoli, è oggi in pensione e residente a Verona. Il concorrente ha scritto una pagina di storia del programma con le sue 31 puntate in striscia. Un percorso virtuoso, impreziosito da 17 qualificazioni alla Ghigliottina, traguardo riservato a pochissimi eletti.

Ma oggi, è finita. Marcello, campione in carica, è stato eliminato al termine della sfida contro Emilia. Dopo oltre un mese di permanenza nel game-show, il concorrente ha dovuto cedere il titolo, salutando lo studio tra gli applausi. Marco Liorni gli ha dedicato parole di stima e affetto, mentre Marcello ha ricambiato complimentandosi con l’avversaria che lo ha battuto. Quasi sicuro il fatto che il suo nome torni in ballo per il Torneo dei Campioni. Prima di lasciare il gioco, Marcello ha voluto ringraziare la Rai e l’intero team del programma per la professionalità dimostrata: parole cariche d'affetto che hanno stupito Liorni e anche il pubblico.