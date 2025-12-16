L'Eredità, la sconcertante domanda a Sara: il pubblico impazzisce

Come ogni sera, arriva il momento per giocare con le parole. Come ogni sera si accendono i riflettori sullo studio de L'Eredità, il programma condotto da Marco Liorni su Rai 1, format campione in termini di share, un copione che invariabilmente si ripete, anno dopo anno. La puntata in questione è quella proposta sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini nella serata di martedì 16 dicembre.

Alla vigilia a confermarsi campione era stato Marcello, concorrente da record: ha infatti raggiunto il record stagionale della riconferma per 30 puntate, quella di oggi è la 31esima. Ma alla Ghigliottina, il gioco finale dove in ballo c'è il montepremi, Marcello non è riuscito a capitalizzare: in gara con un montepremi potenziale pari a 155mila euro, il concorrente non indovina la parola misteriosa: tenta "mezzogiorno", ma la soluzione era "est".

Dunque, eccoci alla puntata di oggi, presente ovviamente Marcello, il campione in carica. Ma è quanto accaduto nelle primissime battute della trasmissione a far parlare sui social, su X in particolare, laddove il popolo dell'Eredità si raccoglie per commentare in presa diretta quanto si vede sul piccolo schermo. Tra i concorrenti ecco Sara, alla quale - incredibile ma vero - viene fatta questa domanda: "Tra quelli del nome Sara ci sono Saruccia e Saretta". La parola da indovinare iniziava con la "d" e, ovviamente, era "diminutivi". Un curioso cortocircuito, quello che si è materializzato nella foto: il cartellino col nome della concorrente, "Sara", duque la domanda in cui si ripeteva "Sara" e si aggiungeva anche "Saruccia" e "Saretta". Una scena con pochi precedenti e che, come detto, ha scatenato i fan de L'Eredità.