Striscia la Notizia, bomba su Stefano De Martino: "Come non lo avete mai visto"

Siamo a Striscia la Notizia, il tiggì satirico in onda su Canale 5, il marchio di fabbrica della rete ammiraglia Mediaset, insomma l'intramontabile creatura di Antonio Ricci. La puntata in questione è quella di sabato 25 maggio, alla conduzione dietro al celeberrimo bancone di Striscia c'è una delle coppie più iconiche e rodate, ossia quella composta da Gerry Scotti e Michelle Hunziker.

E a Striscia viene proposta una delle rubriche "immortali", una di quelle più longeve e seguite, ossia I nuovi mostri, in cui viene proposto in una peculiare classifica il meglio del peggio di quel che si è visto in televisione negli ultimi sette giorni.

Le borseggiatrici rom entrano senza biglietto né controlli: la denuncia di Striscia la Notizia

E così ecco che tra I nuovi mostri fa capolino Bianca Berlinguer, che nel suo È sempre cartabianca su Rete 4 stuzzica come spesso accade Mauro Corona. Quindi Vittorio Feltri, che sempre ospite della Berlinguer ma A prima di domani viene interrotto mentre sta parlando, e come sempre non gradisce. Dunque si passa a Fuori dal Coro, il programma condotto da Mario Giordano su Rete 4, dove c'è qualcuno, spiegano da Striscia, che "mostra il lato B". Ma la primissima piazza tra I nuovi mostri della settimana spetta tutta al chiacchieratissimo Stefano De Martino, presentatore di Stasera tutto è possibile, che scivola e cade in studio. "Stefano De Martino come non l'avete mai visto", scrivono dalla redazione di Striscia...

