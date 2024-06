Ruota della Fortuna, "dobbiamo essere severi": Gerry Scotti ferma tutto

01 giugno 2024 a

"C'è una regola, dobbiamo essere severi": Gerry Scotti lo ha detto a un concorrente nel corso della puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda questa sera su Canale 5. La frase da indovinare rispondeva alla categoria "moda d'estate". Uno dei concorrenti, Antonio, dopo aver detto di avere un dubbio sulle vocali, ha annunciato di volerne comprare una, la E.

A quel punto, la frase è apparsa piuttosto chiara a tutti. Tanto che il presentatore ha detto: "Adesso c'è praticamente scritto, vai amico mio, non mi deludere, sei un campione". Un piccolo errore di distrazione, però, ha tratto in inganno il giovane. "Do la soluzione", ha annunciato. Poi ecco lo scivolone: "Motivo floreale su camicia...". Peccato che l'ultima lettera di camicia fosse in realtà la "e", proprio la vocale da lui comprata poco prima.

Gerry, allora, non ha potuto fare altro che fermarlo precisando: "No, ha detto camicia... E purtroppo l'hai detto. E signori, c'è una regola, dobbiamo essere severi... Andiamo da Davide". Quest'ultimo ha quindi deciso di comprare un'altra vocale, la "O", e infine ha dato la soluzione vincente: "Motivo floreale su camicie hawaiane". "Che peccato", ha commentato il conduttore riferendosi allo sbaglio precedente del concorrente.