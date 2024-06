Affari Tuoi, "andato tutto male": colpo di scena per Angela e Tommaso

01 giugno 2024 a

a

a

Puntata sfortunata, ma solo in parte, quella di Angela e Tommaso da Ancona ad Affari Tuoi su Rai 1. I due, in rappresentanza delle Marche, hanno messo in fila una serie di pescate negative, che poi hanno compromesso tutto il resto della partita. "Quando hanno eliminato i 300mila euro, che erano nel pacco numero 4 - ha spiegato il conduttore, Amadeus - poi tutto è andato male".

La coppia ha quindi tentato la sorte con il gioco della regione fortunata, puntando tutto sulla Sicilia e sperando di portare a casa 50mila euro. Alla fine, dopo che erano rimaste solo la Calabria e la Sicilia, Amadeus ha rivelato che la regione fortunata era proprio quella scelta da Angela e Tommaso. Che, quindi, sono riusciti a vincere i 50mila euro tra gli applausi del pubblico. Grande entusiasmo anche da parte del padrone di casa, per cui quella andata in onda questa sera era l'ultima puntata prima del passaggio al Canale Nove. "Vi vogliamo bene, buona estate a tutti", ha detto il conduttore, mentre lo studio gridava in coro "Ama, ama".

"Ci salutiamo così": ultima puntata per Amadeus, come lo accolgono in studio | Guarda

Tanti gli apprezzamenti per il presentatore anche sui social. "Questo Signore è una bellissima persona prima di essere un grande conduttore - ha scritto qualcuno su X -. Ha preso dalle ceneri programmi come Sanremo, affari tuoi e li ha resuscitati cambiati migliorati catturando sempre più i giovani. Mancherà tanto, ma siamo tutti pronti per il 9".