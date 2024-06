Prima di domani, Fratoianni difende Raimo: "Neonazi da picchiare?", risposta sconcertante

06 giugno 2024 a

Questa sera, giovedì 6 giugno, è andata in onda una nuova puntata di Prima di domani, il talk show politico di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer. Nel corso della lunga chiacchierata si è parlato anche delle dichiarazioni che Christian Raimo, candidato di AVS alle prossime elezioni europee, aveva rilasciato tempo fa a L'Aria che tira. "I neonazisti vanno picchiati", aveva detto al conduttore David Parenzo riguardo all'episodio che aveva visto protagonista la sua collega di partito Ilaria Salis. E, come c'era da apsettarsi, le parole del "cattivo maestro" romano avevano scatenato un polverone mediatico.

Nicola Fratoianni, ospite in studio, ha difeso a spada tratta il suo collega di partito. "Christian Raimo ha fatto una provocazione dicendo che c'è un problema quando si ha di fronte il nazismo, come ti relazioni di fronte a questo? - ha domandato il leader di Sinistra italiana - Si può discutere sulla provocazione intellettuale ma ha più volte chiarito di essere un non violento".

Lo stesso Raimo era tornato sulle sue dichiarazioni solamente pochi giorni fa. Ospite de La zanzara, il programma radiofonico di Radio 24 condotto da Giuseppe Cruciani, aveva in parte ritrattato ciò che invece aveva rivendicato negli studi di La7. Anche se non ha perso l'occasione per rivolgere pesantissime critiche alle forze dell'ordine del nostro Paese, colpevoli secondo il professore, di istigare i manifestanti per poi poterli manganellare. "La polizia italiana è antidemocratica", ha tuonato.