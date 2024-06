Maratona Mentana, David Parenzo "distrutto"? E anche La7 lo sfotte: occhio alla foto

10 giugno 2024 a

In diretta, ininterrottamente, dalle 10.45 di domenica 9 giugno, a ridosso dell'inizio dello spoglio delle elezioni europee. Non a caso, si chiama "Maratona Mentana", l'incredibile no-stop imbastita dal direttore del TgL7 , Enrico Mentana, per seguire l'appuntamento elettorale. Roba da record, in considerazione del fatto che "smonterà" dopo aver ovviamente condotto l'edizione del tiggì delle 20. Insomma, poco meno di 24 ore filate.

Mentana, in questo, è un drago. Non molla un centimetro, sempre sul pezzo, sempre scatenato, il tutto mentre in studio si alterna una girandola di ospiti che, per certo, non hanno il dono della resistenza che è stata concessa a Mitraglietta.

Politica, ma anche spettacolo, con le battute di Mentana sul M5s ("9,99%? Sembra una di quelle offerte ai supermercati", ironizza sul risultato ottenuto dai grillini e da Giuseppe Conte). Poi lo spettacolo, il solito, con i suoi inviati, da Alessandra Sardoni a Paolo Celata.

Ecco, nella girandola degli ospiti è entrato anche David Parenzo, ora che il suo L'aria che tira è terminato: niente più puntate al mattino su La7. E in ogni caso, oggi, difficilmente Mentana gli avrebbe dato la linea. E il buon David appare un poco provato dalla Maratona, anche se ovviamente ha preso parte soltanto a un segmento della trasmissione. E il fatto che apparisse provato lo dimostra uno scatto pubblicato dall'account ufficiale della sua trasmissione, L'aria che tira appunto. Lo scatto lo potete vedere qui in calce: sopra David Parenzo in attesa nello studio di Mentana, sotto Pablo Escobar nella versione della celeberrima serie Narcos. Entrambi seduti, pensierosi, provati. "La concentrazione del maratoneta" ironizza nel lancio su X l'account della trasmissione de La7. E, bisogna ammetterlo, la somiglianza tra David e Pablo è notevole.