Ilaria Salis, sconcertante Scuderi su Rete 4: "Bah, non mi sono interessata"

A distanza di una settimana dalla sua elezione all’Europarlamento, Ilaria Salis continua a fare discutere. Sarà per i suoi guai con la giustizia e con Aler, o per aver preferito, una volta tornata in Italia da cittadina libera, un party privato al saluto alla festa di Sinistra italiana, il partito a cui in fondo deve seggio e immunità. La prof antifascista è personaggio che anche in ambienti tutto sommato moderati raccoglie insospettabile sostegno.

Prendete Antonio Caprarica. Lo storico corrispondente dei tg Rai da Londra, in collegamento con Stasera Italia su Rete 4, si fa un po’ prendere dall’entusiasmo: «Anche Navalny era accusato nella Russia autocratica di Vladimir Putin di essere corrotto». Addirittura. Presa dai massimi sistemi è pure la portavoce dei giovani Verdi, la onnipresente Benedetta Scuderi, ospite di Sabrina Scampini, che rivendica con orgoglio la scelta di candidare la Salis: »Noi come lista abbiamo detto no a quella che è diventata l’Ungheria di Orban, una nazione che non ha più uno stato di diritto, più un principio di proporzionalità. E ce lo ha detto lo stesso nostro giudice. Un giudice italiano ha detto che questa cosa era inaccettabile perché non c’è il rispetto del principio di proporzionalità. Quindi i nostri giudici ne sono ben consapevoli di quello che stava succedendo. Il nostro è un gesto politico che portiamo al Parlamento europeo, portiamo una battaglia politica per tutelare la nostra democrazia e il nostro stato di diritto».

Quando le ricordano l’imbarazzante problemino del debito da 90mila euro in quanto occupante abusiva di alloggio popolare a Milano, la Scuderi fa spallucce: «Bah, non mi sono interessata della cosa». Comprensibile: prima l’emergenza Budapest.