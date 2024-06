Otto e mezzo, Casaleggio stronca Conte: "Il M5s sta morendo, cosa ha sbagliato"

21 giugno 2024 a

Il presidente della Casaleggio Associati Davide Casaleggio, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 nella puntata del 21 giugno, fa a pezzi Giuseppe Conte.

"Se pensiamo al Movimento come una barca a vela ha bisogno di una squadra che gestisca tutto, e va lenta ma lontano. Dall’altra parte si ha un motoscafo che va dritto all’obiettivo ma ha bisogno di benzina, quindi di finanziamenti pubblici. Oggi si sta usando una barca a vela tirando giù le vele e pensando di navigare col motore d’emergenza. Non è un problema di Rousseau, si può usare qualsiasi tipo di tecnologia, ma di partecipazione dal basso, chi sceglie i parlamentari da mandare, come spendere i soldi del Movimento e ancora. Oggi quello del Movimento è un meccanismo centralizzato", rimarca Casaleggio, che aggiunge: "Il Movimento 5 Stelle sta sicuramente morendo, già si vede dal punto di vista dei risultati elettorali, è sotto gli occhi di tutti".

"Dal punto di vista del M5S, le alleanze locali sono disastrose, si vede dai numeri: tranne qualche piccola eccezione la partecipazione dal basso è diventata inesistente", prosegue il figlio del guru del M5s. Alla domanda se abbia intenzione o meno di prendere il comando del Movimento, risponde: "Ho dedicato 15 anni di volontariato civico al Movimento 5 Stelle. Adesso mi sto divertendo con i miei bambini e alcune attività imprenditoriali che mi stanno prendendo tanto tempo. Apprezzo molto Raggi, Di Battista e molti altri rimasti fedeli a sé stessi, a idee ed azioni che hanno compiuto".