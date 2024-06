Euro 2024, Tony Damascelli in collegamento con Rai 1? Clamoroso: cosa appare sulla tv alle sue spalle

25 giugno 2024 a

Un piccolo ma clamoroso fatto. Riavvolgere il nastro fino a ieri sera, lunedì 24 giugno, fino alla partita tra Italia e Croazia, il gol all'ultimo respiro di Mattia Zaccagni che vale il pari e gli ottavi. Tutta Italia sintonizzata davanti alla tv per seguire la partita di questi europei. Prima la disperazione, poi la gioia. Lo share ovviamente alle stelle.

Insomma, ogni riflettore puntato su Lipsia e sugli azzurri. Ed eccoci ora al piccolo ma clamoroso fatto. Il tutto accade su Rai 1, dove Tony Damascelli tiene compagnia ai telespettatori a Notti Europee, il programmo notturno tutto dedicato alla competizione e in onda su Rai 1.

Ecco, anche lunedì, come in tutte le altre occasioni, Damascelli era in collegamento da casa sua. E nelle immagini, alle sue spalle, ecco che si vedeva un televisore. Peccato che la tv fosse sintonizzata sui canali Sky, che parimenti trasmettono le partite, e non sulla Rai per cui Damascelli lavora. E così, in particolare sui social, molti hanno iniziato a interrogarsi: ha visto la partita su Sky, con il commento di Fabio Caressa e Beppe Bergomi, "tradendo" così le voci di Viale Mazzini, Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro? Oggettivamente, molto probabile.

Una vicenda commentatissima, che ha suscitato molteplici ironie. Una vicenda su cui, però, ha voluto dire la sua anche lo stesso Damascelli, il tutto con un breve intervento su Dagospia, che rilanciava il caso. "Caro Dago, ti ringrazio per lo spazio che mi hai riservato ma Ti informo, come ho fatto con il brillante Falcioni, che nel basso Salento il digitale terrestre è un’idea come un’altra e, puntualmente, di sera diventa invisibile. Tutto il resto è polvere che non mi riguarda. Ad maiora, con stima prudente", concludeva Damascelli fornendo una soluzione più che convincente alla vicenda.