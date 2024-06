Ballando con le stelle, Federica Pellegrini? "Quasi fatta": il colpaccio di Milly Carlucci

29 giugno 2024 a

Federica Pellegrini sarebbe pronta a buttarsi in pista: secondo alcune indiscrezioni, la campionessa di nuoto potrebbe essere una concorrente della prossima edizione di Ballando con le Stelle, la trasmissione condotta da Milly Carlucci su Rai 1. Per quanto riguarda gli altri possibili partecipanti, tra i nomi più accreditati ci sono quelli di Belen Rodriguez e Nina Moric.

Solo per la Pellegrini, però, sarebbe quasi fatta. Lo rivela il settimanale Dipiù, che spiega: “Manca poco alla firma, ma l’accordo è praticamente concluso e si può dire che Federica sarà una delle stelle del varietà di Raiuno”. Secondo la fonte che ha parlato con il magazine, “verso la fine di agosto, la campionessa si trasferirà a Roma con suo marito e la piccola Matilde per iniziare gli allenamenti nella palestra dell’auditorium del Foro Italico (…) e ci resteranno fino a Natale, quando si concluderà il programma di Milly Carlucci”.

Già nel 2010, tra l'altro, la campionessa aveva partecipato come “ballerina per una notte” alla sesta edizione di Ballando con le stelle, in coppia con l’insegnante di ballo Lucio Cocchi. Per quanto riguarda altre esperienze televisive, invece, la Pellegrini insieme al marito Matteo Giunta è stata tra i concorrenti di Pechino Express e poi ha ricoperto il ruolo di giudice a Italia’s Got Talent. Infine, un’indiscrezione sulla data di debutto del programma della Carlucci: “Il 19 luglio, alla presentazione ufficiale dei prossimi palinsesti, la Rai ufficializzerà la partenza della diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle sabato 28 settembre”.