Sara Curtis lascia l'Italia: svolta totale

Da Cuneo/Levaldigi, l'aeroporto di casa perché da Savigliano sono pochissimi minuti, a Los Angeles sono quasi 9.700 chilometri e più di 16 ore di volo. Da Charlottesville alla California invece “solo” 4.100, quasi una passeggiata. Sara Curtis non è una che cerca necessariamente scorciatoie. Ma certo partire dalla Virginia e non dal Piemonte per costruire il suo sogno olimpico è un bel passo in avanti e non un salto nel vuoto. Non solo però, perché rappresenta anche un investimento reciproco come mai avevamo visto di recente su un atleta azzurro, maschio o femmina non importa, da parte chi non ha inventato il nuoto ma certo è storicamente la nazione di riferimento.

Il tempo di diplomarsi, con una media di voti sinora eccellente. Poi di concentrarsi sui Mondiali di fine luglio a Singapore nei quali sarà certamente una delle più attese non solo in casa Italia. E alla fine farà le valigie per prendersi quel posto che la borsa di studio della Virginia University le ha riservato per farla entrare tra le grandi. «Sono così felice - ha dichiarato - e incredibilmente grata per questa fantastica opportunità. Non vedo l’ora di iniziare questa avventura ad agosto».