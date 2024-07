I Cesaroni, la fiction torna in tv dopo 10 anni: "Funzionerà ancora"

Marco Rocchi 01 luglio 2024 a

I Cesaroni non conoscono la crisi del settimo anno. Anzi, dalla settima stagione (sia pure dopo dieci anni in pausa di riflessione) ripartono. L’annuncio atteso inutilmente per un decennio dai fan (e anche da parte del cast, tutti affezionati alla serie dei record di Canale 5) è arrivato ieri dalla bocca di Claudio Amendola, ospite del Bct, il festival del cinema e della televisione di Benevento, sul palco di piazza Roma ha annunciato che è tutto pronto per il ritorno sul set de I Cesaroni a partire dal prossimo mese di novembre. Ciò significa che la nuova stagione arriverà in tv non prima della seconda metà del 2025. «In questi giorni stiamo completando la scrittura della sceneggiatura - ha detto Amendola - Poi mi dedicherò al montaggio della fiction Il Patriarca 2 che ho da poco finito di girare. Dopodiché, il primo set su cui tornerò a lavorare sarà quello dei Cesaroni, probabilmente a novembre» ha detto l’attore romano che nella serie è Giulio Cesaroni, oste di una bottiglieria del quartiere romano della Garbatella.

Il sodale di Amendola, Antonello Fassari, fratello del protagonista tornerà pure nel ruolo di Cesare Cesaroni e commenta con Libero la notizia. «Sono molto contento del ritorno de I Cesaroni anche se non ho ancora idea di quello che faremo, cosa si inventeranno gli sceneggiatori. La società è cambiata molto ma sono certo che il metodo Cesaroni funzionerà ancora, anzi sembra che l’Italia in questi anni si sia avvicinata sempre di più alle trovate che avevamo nella serie» scherza l’attore che ha recitato nella fiction assieme a Elena Sofia Ricci nel ruolo della sua ex cognata Lucia Liguori, che si ritrovava insieme all’ex marito Giulio Cesaroni (Amendola) sotto lo stesso tetto con i rispettivi figli. «Affrontammo per primi il tema delle famiglie allargate» ha detto ancora Fassari che ci tiene a sottolineare come in realtà, nonostante il lungo stop, la serie non sia davvero mai tramontata. «I più piccoli che magari dieci quindici anni fa non c’erano ancora conoscono I Cesaroni grazie alle repliche mandate di continuo, ai dvd che i genitori hanno fatto vedere loro. Un modo che ha mantenuto attuale la serie, perciò non mi stupisce il fatto che abbiano deciso di rifarla».

Nel cast storico hanno recitato anche Max Tortora, Alessandra Mastronardi e Matteo Branciamore, coprotagonisti di un racconto così amato per la capacità assoluta di tenere insieme in un affresco unico temi moderni e luoghi della tradizione in un successo durato sei stagioni e 146 episodi, riproposta con successo anche su Netflix e Prime Video.