Antonello Fassari, quando fece infuriare la Sora Lella

Addio ad Antonello Fassari, volto noto della tv italiana, celebre in particolare per I Cesaroni. L'attore ci ha lasciato a 72 anni ieri, sabato 5 aprile. Come detto, godeva di una popolarità enorme, sin dai tempi di Avanzi, il programma di Serena Dandini che lo lanciò in modo definitivo.

Ai tempi, Fassari si cimentava anche nell'imitazione della Sora Lella, una delle più celebri e riuscite. Ma la stessa Sora Lella, insomma, non gradiva molto quella parodia: "Mi fai brutta!", tuonò contro Fassari in diretta tv. Ma un anno fa, a La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1, i due si riappacificarono: un profondo abbraccio in segno di pace.