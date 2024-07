Alessandra Mussolini, lo sfogo sul voto truccato: "Alla frutta, la più grande truffa contro i cittadini"

02 luglio 2024 a

a

a

Le elezioni legislative francesi hanno avuto lo stesso sapore di una rivoluzione. La coalizione guidata da Marine Le Pen ha ottenuto più del 33% dei voti, staccando così sia l'estrema sinistra - ferma al 29% - sia lo stesso Emmanuel Macron, ancorato al 22%. Il tutto con un'affluenza record: ha votato almeno il 65% degli aventi diritto, una percentuale ben al di sopra del 47,51% delle elezioni politiche del 2022. Ma si è trattato solo del primo turno. Al secondo, in programma per domenica prossima - il 7 luglio - le nuove alleanze politiche potrebbe stravolgere la volontà degli elettori transalpini.

Si è parlato anche di questo a L'aria che tira, il talk show politico condotto da David Parenzo. Nella puntata di martedì 2 luglio, tra gli ospiti nello studio di La7 c'era anche Alessandra Mussolini, che non ha usato giri di parole per attaccare il sistema elettorale francese. "Il secondo turno è una truffa - ha spiegato l'esponente di Forza Italia - perché si acchittano: al primo turno vinci o perdi. Basta. Questo è il volere dell'elettore. Il secondo turno è la più grossa truffa ai danni del cittadino perché - ha poi aggiunto - si trovano delle alleanze che non sono state fatte al primo turno".

Ritirati già 190 candidati. Francia nel caos: "Disprezzo per gli elettori", Macron smascherato

Secondo Alessandra Mussolini, quella tra Jean-Luc Mélenchon ed Emmanuel Macron ha tutta l'aria di "un'ammucchiata storica". Il motivo? Lo spiega la stessa esponente di Forza Italia: "Se la Salis si mette a chiamare Macron c'è da ridere. Vuol dire che siamo proprio arrivati alla frutta".