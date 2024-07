L'aria che tira, Cicalone "strangola" Parenzo in diretta: "Soffoco..."

03 luglio 2024 a

"Ci accusavano di essere razzisti e che li picchiavamo senza motivo": ospite di David Parenzo a L’Aria che tira su La7, lo youtuber Cicalone ha spiegato quanto accaduto pochi giorni fa alla fermata della metro A, a Roma, dove è scoppiata una rissa tra il suo gruppo e una banda di borseggiatori. "Mentre la mia operatrice stava facendo la ripresa, un ragazzo è riuscito a colpire la fotocamera, rompendola, e ha colpito l'operatrice. Davanti a quest'aggressione noi volevamo bloccarlo, lui scappava, a un certo punto l'ho bloccato per il collo con la classica presa che fanno le forze dell'ordine di tutto il mondo, si chiama mata leao".

"Mi sottopongo io, lo faccia", ha detto a un certo punto il conduttore, offrendosi come "cavia" per mostrare al pubblico di che tipo di mossa si stava parlando. A quel punto Cicalone lo ha bloccato per il collo da dietro. Dopodiché Parenzo ha scherzosamente chiesto al suo ospite di fare lo stesso con l'assistente di studio. E allora lo youtuber ha fatto di nuovo la sua mossa. "Questa tecnica blocca la testa, è una tecnica di arti marziali", ha spiegato. E il giornalista ha sottolineato, incredulo: "Ma con questa mossa si rischia di far soffocare una persona". "E' possibile far svenire una persona, cosa che io non ho fatto", ha precisato infine Cicalone.

Qui il siparietto Parenzo-Cicalone a L'Aria che tira