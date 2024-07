Crociere di Nozze, voglia di vacanze con la soap austriaca: il colpaccio di Rai 2

Klaus Davi 06 luglio 2024 a

CHI SALE (Rai 2)

Viaggia e sposati che ti passa. Una soap austro-tedesca si fa largo nel day time, complici i palinsesti alleggeriti se si escludono gli eventi sportivi e poco altro. In un anno che (maltempo permettendo) si profila record per il nostro turismo, il serial in onda nel mezzogiorno di Rai 2 non fa altro che alimentare la voglia di vacanza e fa riscoprire la moda delle location insolite per matrimoni da sogno. Un sincretismo valoriale che attizza sacro e profano, sentimenti e svago.

Evidentemente Crociere di nozze, spin off della tedesca La nave dei sogni, seppur in replica, piace al pubblico: ormai si è assestata su una media di circa 400mila spettatori oltre il 5% di share.

La serie ha come protagonisti due wedding planner che accompagnano le coppie che dicono il fatidico “sì” a bordo di una splendida nave da crociera e poi iniziano la loro luna di miele verso una destinazione. Nell’ultima puntata la meta era Lisbona (ultra popolare tra i nostri pensionati), con splendide vedute della capitale portoghese, ma martedì protagonista era la Puglia, in particolare i trulli, il Gargano, gli ulivi con tanto di colonna sonora arricchita da successi di Nek ed Eros Ramazzotti e l’apoteosi della festa finale con Felicità di Albano e Romina. Highlights che han fatto salire la curva del secondo canale verso il 7%.