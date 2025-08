Garlasco, clamorosa soffiata di De Rensis: "Cosa sta per arrivare"

Il caso di Garlasco attraversa attualmente un momento di apparente calma, come è naturale che sia con l’arrivo di agosto e l’assenza di eventi rilevanti. Il nuovo filone di indagine sulla morte di Chiara Poggi, insomma, sembra essere in una fase di stallo, e non si segnalano novità trascendentali.

Nonostante ciò, l’interesse mediatico rimane vivo, anzi vivissimo. In particolar modo nei talk show e nei programmi di approfondimento che continuano a dedicare spazio al delitto. Le uniche informazioni che filtrano provengono da figure come avvocati e consulenti, mentre la procura e i periti ufficiali rimangono vincolati dal riserbo imposto dal loro ruolo.

Durante l’ultima puntata del programma Filorosso, trasmessa lunedì sera su Rai 2 e condotta da Manuela Moreno, si è tornati a parlare del caso. Tra gli ospiti figuravano il generale Luciano Garofalo – all’epoca dell’omicidio capitano dei Ris di Parma, oggi consulente per Andrea Sempio – e l’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi.