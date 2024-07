Di Bella, "siamo a un passo". Biden, le ore decisive

12 luglio 2024 a

Joe Biden si ritirerà? O, al contrario, continuerà la sua campagna elettorale contro il repubblicano Donald Trump per restare alla Casa Bianca? Sono questi gli interrogativi che tormentano il sonno degli elettori americani, ma non solo.

Da qualche anno ormai, il presidente dem non dà le dovute rassicurazioni sulle sue condizioni di salute. L'ex vice di Obama è diventato suo malgrado un meme vivente, essendo protagonista di numerose gaffe che ormai non si contano più sulle dita di entrambe le mani. Tutti lo stanno scaricando: dalla dem Nancy Pelosi a George Clooney, per poi passare al New York Times fino all'amico Barack Obama.

In vista del discorso di Biden dopo il vertice Nato tenutosi a Washington, tra gli analisti politici c'era molta curiosità di vedere quale altra gaffe avrebbe commesso il presidente dem. A In Onda, il talk show politico di La7 condotto da Marianna Aprile e Luca Telese, si è svolto un interessante dibattito sulla corsa alla Casa Bianca. E i giudizi sono stati pressoché unanimi. Tutti gli ospiti, infatti, concordavano sul fatto che Biden dovesse fare un passo indietro e lasciare quindi il posto a un candidato più giovane e più in salute.

Antonio Di Bella, ospite nella puntata di giovedì 11 luglio, si è addirittura lanciato in una previsione sul presidente americano. Secondo il giornalista, infatti, per l'annuncio del ritiro di Biden è solo questione di tempo. "Tutti i senatori dem scappano perché non ne possono più - ha spiegato Di Bella -. Tutti non voglio rispondere e non vogliono parlare delle condizioni di salute di Joe Biden. E Kirby, che è il portavoce del Pentagono, ammette: 'L'America continuerà a fare il suo dovere'- è una fotografia impietosa. Io credo - ha poi aggiunto - che veramente siamo alla vigilia, a un passo dall'abbandono di Biden".