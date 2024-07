Reazione a Catena, "se non la finisci ti giuro che...": Salsa e Merengue minacciate

18 luglio 2024 a

Eccoci nello studio di Reazione a Catena, il programma condotto da Pino Insegno su Rai 1, il quiz pre-serale che sera dopo sera continua a macinare ascolti solidissimi. E anche oggi, giovedì 18 luglio, la puntata è di quelle intense. Campionesse in carica le Salsa e Merengue, sfidate da i Cugini di Campania, tre ragazzi di Napoli e Salerno che si chiamano Francesco, Vincenzo e Filippo.

La battaglia è stata tiratissima, round dopo round, ma alla fine la hanno spuntata ancora una volta le Salsa e Merengue, terzetto composto da Mariasole, Marianna e Carola, che con venti secondi in più a L'intesa vincente sono riuscite a imporsi azzeccando la bellezza di dieci parole. Insomma, ancora loro.

All'Ultima catena, il gioco finale che assegna il montepremi, le tre ci arrivano con un montepremi potenziale da vertigini: ben 110mila euro. Dunque, taglio dopo taglio - quattro per la precisione -, si ritrovano a giocare per 6.875 euro. Dunque la prima parola era "fino", quella da indovinare iniziava per "la" e terminava per "o". Le Salsa e Merengue, temerarie, hanno deciso di non acquistare il terzo elemento, questo perché Mariasole aveva subito avuto un'intuizione sulla risposta finale, ossia "lavoro". "Raga, ce l'ho: è lavoro di fino", ha affermato Mariasole. E le sue compagne si sono fidate. Senza sbagliare: la parola corretta era proprio lavoro. Terza vittoria per le Salse e Merengue, che si sono sciolte in un abbraccio collettivo.

Ma come sempre, in parallelo, su X montava la protesta. Gli utenti che commentano in presa reale quanto accade in studio, infatti, contestavano l'eccessiva semplicità del gioco finale (e parte di loro, inoltre, continuava a criticare così come accade da molte sere le tre concorrenti). "Facilissima", commentava un utente. "Livello di difficoltà praticamente nullo", aggiungeva Andrea. Poi qualcuno avanzava sospetti: "Comprano anche quando hanno 100 euro, oggi magicamente danno la soluzione!". Ivan tuonava: "Ma è un gioco o un imbroglio?". Poi le critiche alle tre: "Scarse e irritanti, parole banalissime all'intesa vincente, in ogni puntata, ed eccole lì", una utente rilanciava l'ipotesi del complotto. "Se le cantano e se la suonano", aggiungeva un altro. Infine, l'utente irritato con Marianna: "Se non la finisci con ste espressioni facciali, io giuro che...", postava minaccioso. Insomma, una polveriera.