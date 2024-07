Spiagge, Flavio Briatore stronca la Puglia: "Come a Montecarlo, una follia"

Claudio Brigliadori 19 luglio 2024 a

Intervistare Flavio Briatore? Una manna per i talk, perché sa passare dalla politica turistica alla manovra finanziaria, dai grandi scenari internazionali alla Formula 1 con la stessa disinvoltura con cui prende 2 jet privati al giorno.

Ospite di Zona Bianca su Rete 4, l’imprenditore cuneese dà prova del suo eclettismo partendo niente meno che dall’attentato a Donald Trump: «La cosa incredibile - spiega - è che non hanno bonificato quell’area lì, a 100 metri dal palco. Hanno lasciato un terrazzo aperto senza essere bonificato». «Questo mi sembra che sia una follia - sottolinea ancora - perché si trovavano in un posto di campagna con una strada sola. Secondo me la sicurezza doveva bonificare, ma Trump ha avuto una fortuna incredibile».

Fatte le pulci ai servizi segreti americani, Mister Billionaire torna a bomba in Italia per bacchettare i colleghi balneari pugliesi che fanno pagare lettino e ombrellone 60 euro al giorno: «Per quei bagni lì mi sembra una follia, sono prezzi uguali ai nostri a Montecarlo dove ho due beach. Devi dare un servizio ma qui mi sembra veramente overprice poi la gente puoi pigliarla anche in giro ma 60, 70, 80 euro per un ombrellone non esiste. Dipende anche da servizio, persone, specialità dei camerieri e del ristorante, dalla qualità».

A proposito di fare girare i soldi, sotto con Taylor Swift: «Lei è il più grande successo della musica pop contemporanea. È una ragazza normale, genuina, non è bellissima, sembra porta accanto. Tutti i ragazzi si identificano in lei, questi ragazzi non ne possono più di rapper, trapper emusica urlata, così si idenficano creando un fenomeno mondiale». Bich, overprais, teilorsuic... Chissà, forse un giorno si conierà il termine “Briatorology”. Sempre che non l’abbia già fatto lui.