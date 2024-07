Il commissario Rex, il pastore tedesco è eterno: ascolti-record, trascinano i giovani

Klaus Davi 21 luglio 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Il Commissario Rex)

Ogni anno, al netto di grandi eventi sportivi e musicali, della cronaca nera e di eventuali crisi politiche nazionali e internazionali, i marketing manager dei network riempiono i palinsesti estivi con operazioni vintage che possono sembrare ripetitive ma che in realtà ci danno indicazioni di quel che sta succedendo nella società.

Il commissario Rex è uno di questi e non è un caso che la sua riproposizione stia riscontrando un notevole successo. Intanto si tratta di un telefilm che ha dominato la seconda parte degli anni ’90. Poi non va sottovalutata la sua funzione rassicurante perché da una parte umanizzando questo poliziotto a 4 zampe si responsabilizzano anche i padroni inaffidabili che d’estate troppo spesso abbandonano gli animali; dall’altra promuove uno stile investigativo tradizionale che non perde mai di vista l’umanità.

Il pastore tedesco continua a mietere buoni ascolti, anche giovedì la replica ha segnato 260mila spettatori col 5.6% di share. Rai 3 va oltre il 6% di share, trainata dai bambini 8/14 anni e dai teenager che salgono al 5%.