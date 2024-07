Nicola Fratoianni, supercazzola su Matteo Renzi: "La discussione sta nel merito"

23 luglio 2024 a

Le geometrie disegnate sul terreno di gioco avevano fatto presagire una buona intesa. Ma quella era la Partita del Cuore, un match di beneficenza giocato tra la Nazionale Cantanti e quella dei parlamentari. Sul manto erboso il tridente Schlein-Renzi-Fratoianni ha regalato gol e spettacolo. La politica, però, è un'altra cosa. E, dopo le parole del leader di Alleanza Verdi e Sinistra, non è poi così scontato che il campo da calcio diventi "larghissimo".

Nicola Fratoianni, incalzato da una cronista di L'aria che tira - il programma in onda su La7 e condotto da Francesco Magnani - è sembrato ' titubante circa un'alleanza politica con l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi. E d'altronde non poteva essere altrimenti. "La politica non è una partita di calcio - ha esordito il segretario di Sinistra Italiana -. La politica la si fa parlando di cose concrete e io penso che se le opposizioni tornano a discutere nel loro campo accapigliandosi sugli aggettivi fanno una cose che alle persone non interessa".

La risposta dal sapore vagamente democristiano di Fratoianni non ha però soddisfatto la giornalista di La7, che ha subito insistito riguardo ai temi politici che potrebbero unire Avs e Italia Viva. "Se uno sta nel merito - ha spiegato il deputato comunista -, non è questa la discussione. La discussione è nel merito. La discussione è di un campo che dica no con chiarezza all'autonomia differenziata, al premierato, alla precarietà sul lavoro, che abbia in testa il salario minimo legale, gli strumenti di sostegno al reddito, la transizione ecologica, la sanità e l'istruzione pubblica". Insomma: sembra che il campo larghissimo si stia restringendo subito e sempre più, insomma sembra non avere un futuro.