Tg2, Antonio Preziosi spicca il volo: cosa c'è dietro al botto di share

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Tg2)

Il Tg2 diretto da Antonio Preziosi sta capitalizzando l’effetto Olimpiadi toccando vette d’ascolto ragguardevoli e dando così ragione agli analisti della pubblicità secondo cui i traini sono fondamentali per garantire un buon bacino di partenza per le varie edizioni del giornale di Rai2, come avviene per altri tg.

Ora che lo tsunami olimpionico si fa sentire, i risultati si vedono: l’edizione delle 20.30 di mercoledì, partita alle 20.45 per lasciare spazio alle gare di nuoto che vedevano impegnati anche i nostri Quadarella e Ceccon, ha superato 2.8 milioni di spettatori col 17.3% di share ma anche nei giorni scorsi le medie sono state superiori al 15% con l’edizione delle 13 del tg che ha toccato punte del 20%. È interessante osservare come i target dei format olimpici siano consolidati anche nelle varie edizioni del tg, con la curva dei giovani under 25 che non subisce cedimenti.

Tornando ai traini, già Fiorello aveva fatto il suo spingendo la striscia mattutina Tg2 Italia Europa, curata da Alfonso Samengo, che ha raggiunto fino all’8% di share, un record. Ora sta al marketing Rai trovare un sostegno deciso per mantenere l’effetto benefico dei Giochi. Quantomeno per l’edizione serale che poi dà la linea a Tg 2 Post, entrambi particolarmente seguiti dagli inserzionisti.