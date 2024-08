Law & Order, il thriller sugli hater fa il pieno di ascolti

Klaus Davi 10 agosto 2024 a

Vi proponiamo la rubrica di Klaus Davi, Tele...Raccomando

CHI SALE (Law & Order)

Che l’immagine del sistema giudiziario non stia attraversando un momento felice, è sotto gli occhi di tutti. La vicenda del Manuale universitario di Diritto Privato, secondo cui le donne togate sarebbero «instabili nei giudizi in materia di famiglia e figli», è solo l’ultimo caso emblematico del discutibile equilibrio finanche di chi ricopre il delicato ruolo di formare le nuove leve della magistratura.

Peccato perché gli indicatori Auditel ci raccontano quanto la sete di giustizia sia diffusa tra i cittadini. Conferma ci arriva da Italia 1 che nella seconda serata di giovedì con i due episodi in replica di Law & Order - I due volti della giustizia ha toccato il 7.3% di share nel primo e addirittura il 9.4% nel secondo. Dati significativi perché la serie era stata concepita da una parte per spiegare al popolo Usa i meccanismi della sua giurisdizione, dall’altra per trovare una forma di racconto popolare su ciò che non funziona nel sistema americano. Fa riflettere un dato: Italia 1 ha un target più giovane e più maschile rispetto a Forum ed è innegabile che a coinvolgere così tanta gente sicuramente sia stata la trama avvincente. In particolare la prima focalizzata sul tema attualissimo dei cosiddetti “leoni da tastiera” che attaccano persone sui social fino a convincere altri utenti a commettere atti gravissimi, se non a uccidere.