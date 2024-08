L'aria che tira, Padellaro: "Qual è il vero obiettivo di Zelensky"

12 agosto 2024 a

a

a

Kiev ha iniziato la sua controffensiva nel territorio russo. E la notizia dell'avanzata militare ucraina sta tenendo banco nei talk show politici italiani. A L'aria che tira su La7 Antonio Padellaro ha esposto la sua opinione riguardo alla mossa decisa dal presidente Volodymyr Zelensky, spiegando come l'andamento dipenderà anche dal volere di Washington. L'editorialista del Fatto Quotidiano ricorda infatti che indipendentemente dall'esito della corsa alla Casa Bianca, Joe BIden rimarrà al comando fino all'inizio dell'anno prossimo. "Le elezioni presidenziali americane sono a novembre - ha sottolineato il giornalista -. Ricordiamoci che Joe Biden andrà via dalla Casa Bianca a gennaio, quindi - ha poi aggiunto -dovremo aspettare parecchi mesi".

Secondo Padellaro, Zelensky starebbe chiedendo all'Unione europea di entrare a tutti gli effetti nel conflitto contro la Russia guidata da Vladimir Putin. "Quello che sta cercando di dirci Zelensky bisogna capirlo - ha spiegato il giornalista -. Io non ho nulla da obiettare rispetto agli interessi che lui persegue per il suo Paese e per la libertà dell'Ucraina. Quello che sta cercando di fare è coinvolgerci sempre di più in una guerra contro i russi e contro Vladimir Putin".

"Scatta l'evacuazione, mattinata allarmante": Russia nei guai, cosa accade in queste ore

Seguendo il ragionamento di Padellaro, i governi europei si trovano davanti a un bivio: continuare ad agire nell'ombra per sostenere Kiev o, al contrario, palesare il proprio ruolo nel conflitto. "Allora o abbiamo chiaro questo disegno e in qualche modo facciamo presente che non siamo disposti a entrare in guerra con la Russia oppure continuiamo ad andare avanti come se niente fosse - ha dichiarato l'editorialista del Fatto -. Non è giusto soltanto per i nostri governi europei ma per i cittadini dell'Europa. I cittadini non avranno il sacrosanto diritto di sapere quanto e come dovrà continuare questa guerra? O dobbiamo andare avanti a fari spenti nella notte?".