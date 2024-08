Filorosso Revolution, scatto su Rai 3: Federico Ruffo supera il test. E ora...

Klaus Davi 16 agosto 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Raitre)

Qualcuno ha scritto giustamente che l’estate è il periodo ideale per testare nuovi format o magari riproporre in chiave diversa quelli che vanno rodati. Sicuramente i vertici Rai hanno individuato in Filorosso Revolution, in onda a partire dallo scorso 23 luglio su Rai 3, uno dei contenitori informativi da sperimentare nel prime time; stesso discorso per Newsroom condotto da Monica Maggioni sulla stessa rete.

Va detto - come osservano gli esperti di OmnicomMediaGroup - che quella in corso è stata un’estate atipica: il successo della programmazione olimpica ha destabilizzato tutte le reti e penalizzato anche i talk show. Il programma condotto da Federico Ruffo ha fatto uno scatto, sfiorando picchi del 7% di share e assestandosi su una media del 5.7%. Anche qui in attesa di sviluppi dal Medio Oriente, si è puntato più sulle issues interne.

Tra queste, il dramma della siccità, la vicenda delle concessioni balnearie e la tragedia del Ponte Morandi. A trainare gli ascolti sono le regioni del centro con Umbria, Emilia Romagna e Toscana in testa e share medio attorno al 6%. Non scontato il buon riscontro al Sud con picchi del 5% in Sicilia e del 4.7% in Sardegna. Ruffo ha guadagnato un punto anche sul target femminile. Dati interessanti per valutare attentamente una programmazione durante il cosiddetto "periodo di garanzia".