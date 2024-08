Amadeus paparazzato con Giovanna Civitillo? Occhio... una clamorosa sorpresa

17 agosto 2024 a

a

a

Amadeus e Giovanna Civitillo, una coppia inseparabile sin dal primo incontro che risale ormai a quasi vent'anni fa. I due continuano a vivere il loro amore con la stessa intensità di allora: una coppia legatissima, affiata, inossidabile. Per onor di cronaca e di pettegolezzo, va ricordato che il loro legame è nato dietro le quinte de L’eredità, lo storico format in onda sui canali Rai, dove lui era il conduttore e lei parte del corpo di ballo, divenuta celebre per la vigorosa "scossa" che subito catturò l'attenzione di Amadeus.

In questi giorni, i due si stanno godendo una vacanza in Sardegna, nella loro amata Baia di Chia. Le immagini scattate dai paparazzi di Chi li ritraggono felici e complici mentre si baciano in acqua. Poi gli scherzi, gli abbracci. E non si può fare a meno di notare il fisico sfoggiato da Amadeus, assolutamente invidiabile dall'alto dei suoi 61 anni. Insomma, la stessa passione di sempre. Una rara pausa, per Amadeus, che ricarica le batterie in attesa del via alla nuova avventura su Nove, dopo il clamoroso addio alla Rai, dove ha condotto con risultati impressionanti anche gli ultimi cinque Festival di Sanremo, di cui era anche direttore artistico. Vacanza rara e intima, per Ama e Giovanna: il figlio Josè, infatti, è portiere dell'Udinese under-16 e, dunque, è impegnato nel ritiro sportivo con la squadra. I genitori restano così soli soletti...

Amadeus, su Nove, si dividerà su diversi progetti: addirittura quattro i programmi in cantiere, tra i quali una nuova edizione de La Corrida e di Chissa chi è. Dunque una versione riveduta e corretta de I soliti ignoti. Infine, Amadeus sarà al timone anche del Suzuky Music Party, oltre a un nuovo show ancora avvolto dal mistero e in fase di sviluppo creativo.