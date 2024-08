L'aria che tira, Maurizio Gasparri smonta il delirio di Orrico: "Questo non glielo consento"

28 agosto 2024 a

a

a

Il Movimento Cinque Stelle, ancora una volta, è dilaniato dalle faide interne. In principio - almeno secondo il verbo di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio - era nato proprio per estirpare quelle logiche di partito sorte durante la prima repubblica. Poi, complici anche i due governi guidato da Giuseppe Conte, si sono trasformati proprio in ciò che volevano distruggere. I pentastellati, come il Pd da oltre un decennio - sono affetti dalla "correntite". In particolare sembra che i due attori che si stanno contendendo le redini del M5s siano proprio l'ex avvocato del popolo e il suo fondatore.

Anna Laura Orrico, ospite negli studi televisivi di La7 a L'aria che tira, ha voluto allontanare tutte quelle voci che danno il Movimento Cinque Stelle in crisi di idee e di consensi. "Si sta perdendo di vista l'importanza di quello che sta facendo il Movimento Cinque Stelle - ha esordito la deputata pentastellata -, cioè dare voce alla propria base e a tutte quelle persone che vogliono che la politica ritorni a essere fatta dal basso e dove non sia solo le famiglie a comandare e a guidare le decisioni all'interno di un partito. Io trovo estremamente pericoloso il fatto che dibattito del nostro Paese si tenda a normalizzare il cosiddetto familismo. Come - ha poi concluso - è successo in Calabria con esponenti del centrodestra".

"Sei faziosa". Claudia Fusani difende Biden? Gasparri la smentisce in tre secondi | Video

A quel punto, Maurizio Gasparri è intervenuto per fermare il delirio della grillina. "Le voglio dire che Occhiuto ha vinto le elezioni in Calabria - ha tuonato il senatore di Forza Italia -. Lei non può dire che si sono impossessati del potere. Questo non glielo consento. Che una famiglia si impossessi della Calabria - ha poi aggiunto - è una falsità".