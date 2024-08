L'Aria che tira, Maurizio Gasparri sbotta contro Claudia Fusani: "Sei faziosa"

27 agosto 2024 a

Botta e risposta tra il capogruppo di Forza Italia Maurizio Gasparri e la giornalista Claudia Fusani ospiti di La 7 all'Aria che Tira. Il motivo? Il ritiro Usa nel maggio 2021 dall'Afghanistan. Per l'azzurro Gasparri, Barack Obama "è stato il peggiore presidente americano degli ultimi tempi" in quanto è stato "quello che ha ordinato il ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan", ha spiegato il forzista che ha poi ricordato la nuova legge del regime di Kabul che proibisce l'ascolto delle voci femminili in pubblico.

"Ricordiamo - ha continuato - che in Afghanistan ora le donne non hanno nemmeno più il diritto di parola. Non ho visto Laura Boldrini, le sinistre internazionali" e "neanche Kamala Harris insorgere, manco la Fusani che vedo collegata", ha sottolineato Gasparri. Claudia Fusani interpellata in studio ha replicato al forzista affermando che anzichè seguire le "vicende di Arianna Meloni come fa Gasparri, io seguo dal giorno uno la questione afghana", ha detto sorridendo la giornalista.

"La seguo da quando c'è stata quella vergognosa ritirata messa in atto da Donald Trump", ha affermato la Fusani per cui "certo è stata decisa prima, ma è stata messa in atto da Trump". Ma Maurizio Gasparri non ci sta e decide di rinfrescarle la memoria affermando: "Vabbè che sei faziosa, ma quella era una strategia americana impostata da Obama", ha chiosato Gasparri.

