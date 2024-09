Jannik Sinner, la "mania" è ancora al top: le ultime cifre da urlo

Klaus Davi 06 settembre 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Sinner-Paul / SkySport)

Il match tra Jannik Sinner e Tommy Paul, valevole per gli ottavi di finale degli US Open di tennis, vinto dall’altoatesino e andato in onda lunedì alle 3 di notte sui canali Sky Sport, è stato visto da 88mila abbonati circa con l’8.3% di share. La diretta su Supertennis ha ottenuto invece quasi 35mila spettatori (3.3% di share).

Insomma, la “Sinnerrmania” è tutt’altro che finita e per Sky è davvero una manna, considerando anche che l’incontro si è svolto in piena notte. Questa è solo l’ultima delle ottime performance sia in termini sportivi ma anche di Auditel dell’atleta italiano che in occasione della vittoria di Miami in aprile e durante Wimbledon ha fatto segnare vette di 2 milioni di spettatori che hanno permesso a Sky di candidarsi come reale concorrente delle tv generaliste. Ma cosa piace di Sinner secondo i pubblicitari? Oltre alle capacità sportive, colpiscono l'immediatezza, la sincerità e il basso profilo nonostante i risultati ottenuti.

Un altro pregio di Sinner e dell’attuale movimento tennistico azzurro è quello di aver saputo attrarre su una disciplina così aristocratica, ma anche dura e competitiva, target di pubblico poco interessati allo sport e che non seguono neanche il calcio ma che sono in qualche modo catalizzati dalla figura di Sinner, ormai punto di riferimento e modello positivo per i giovani.