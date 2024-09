Affari Tuoi, vertici Rai "sbancati": Stefano De Martino è subito un caso

Claudio Brigliadori 06 settembre 2024 a

«Stefano De Martino deve stare attento. Se continua così rischia il posto». Centomila euro vinti alla prima sera, 70mila alla seconda, 30mila alla terza: Affari tuoi, con il nuovo conduttore, si è trasformato improvvisamente nel Paese del Bengodi, coi vertici Rai «sbancati». Si scherza, ovviamente, ma l’operazione simpatia inaugurata dall’ex ballerino di Amici, promosso all’access prime time di Rai 1 dopo gli ottimi risultati sul secondo canale con Stasera tutto è possibile, è già andata trionfalmente in porto. E se ci si aggiunge una spolverata di fortuna sulla testa di chi gioca in studio, il gioco è fatto.

La missione non era delle più semplici: far dimenticare Amadeus, che di Affari tuoi era il padrone di casa per antonomasia (stessa percezione del Festival di Sanremo), volto-simbolo della Rai e considerato da molti l'unica garanzia di successo. Rispetto ad “Ama”, l’ex signor Belen ha minore ritmo (e l’esperienza in radio del primo conta, eccome), forse una presenza scenica più leggera (30 anni di carriera in meno contano, eccome), ma lo stesso garbo, la stessa simpatia, lo stesso senso di coinvolgimento con le storie dei concorrenti e con il suo pubblico, quello sulle seggiole e quello virtuale.

Soprattutto, però, ha dimostrato intelligenza nel non voler stravolgere un format vincente. La canzone d’apertura, il Dottore, richieste e offerte, addirittura la presenza in studio del regista thailandese Thanat Pagliani e di Pierluigi Lupo, “opinionisti” che la scorsa stagione, di tanto in tanto, Amadeus interpellava per commentare le strategie delle coppie in gioco. Chiamateli “dettagli” ma sono molto di più. Sono il cuore e la pancia di uno show ormai strutturato come una piccola famiglia. E De Martino ha capito che nelle famiglie è meglio entrarci in punta di piedi, chiedendo permesso.