Klaus Davi spiana Alessandra Moretti: "Sangiuliano al Tg1? La piddina non legge i giornali..."

Non nascondiamoci dietro a un dito: il caso che coinvolge Maria Rosaria Boccia è sempre di più una notizia più scottante. Soprattutto dopo l'intervista che il ministro della Cultura ha rilasciato al Tg1. E soprattutto dopo le dimissioni di Gennaro Sangiuliano. Mercoledì il minsitrio ha deciso di mettersi a nudo di fronte alle telecamere della Rai e raccontare la verità su quanto accaduto. Tra i due c'è stata una relazione affettuosa e il ministro ha colto l'occasione per scusarsi con sua moglie e con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni per tutto il clamore mediatico che la vicenda ha scaturito. Sangiuliano, però, ha ribadito ancora una volta che nessun soldo è stato speso dal suo dicastero per la Boccia.

Dopo l'intervista di Sangiuliano al Tg1, la Boccia è passata subito al contrattacco. Intervistata dalla Stampa, Maria Rosaria ha raccontato il suo punto di vista sulla faccenda. "Ci sono alcune persone che ricattano il ministro per delle agevolazioni che hanno avuto", ha dichiarato la dottoressa. Circostanza smentita immediatamente dal legale di Sangiuliano che prepara una denuncia a suo carico: "Non ci sono prove che il ministro sia stato ricattato - ha spiegato il penalista -, questo lo escludiamo senza dubbio". Poi, verso le 17:00 di venerdì 6 settembre, il ministro Gennaro Sangiuliano si è ufficialmente dimesso dal suo incarico di governo.

"La denuncio": controffensiva di Sangiuliano contro la Boccia, tutto in 48 ore

Di questo e di altro si è parlato nel corso di L'aria che tira, il talk show politico di La7 condotto da Francesco Magnani. Klaus Davi, ospite della trasmissione, ha smontato le tesi della dem Alessandra Moretti riguardo una Rai meloniana, dato che l'intervista di Sangiuliano è andata in onda in prima serata sul primo canale. "Il Tg1 ha fatto il proprio mestiere - ha spiegato il massmediologo -. Vorrei far presente alla Moretti che non è che quando la gestiscono loro la Rai va bene e quando la gestiscono gli altri non va bene. Vorrei spiegare anche a Moretti che il giorno dopo hanno aperto tutti i giornali italiani con l'intervista di Boccia e molti giornali stranieri hanno fatto articoli. Ovviamente Moretti non legge i giornali, però, magari glieli mando. Dopo di che - ha poi concluso -, la strategia di popolarizzare questa cosa probabilmente viene da Palazzo Chigi".