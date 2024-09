Sangiuliano-Boccia, strepitosa gaffe a SkyTg24: cosa appare sotto Giorgia Meloni

07 settembre 2024 a

Tiene banco ancora il caso-Gennaro Sangiuliano. Anzi, il caso domina il panorama mediatico. E lo anche dopo le dimissioni, piovute quando era ormai impossibile resistere all'onda d'urto scatenata dalla vicenda di Maria Rosaria Boccia. Già, la vicenda potrebbe ancora non essere chiusa.

Di quanto accaduto, da Cernobbio, ha parlato anche Giorgia Meloni, che ha rivolto un ringraziamento a Sangiuliano per il lavoro svolto da ministro. Dunque, rivolgendosi alla Boccia, ha aggiunto di avere "un'idea differente rispetto a come una donna possa guadagnarsi un ruolo nella società".

Un intervento, quello della Meloni, di cui hanno dato conto tutti gli organi di informazione. E SkyTg24 non ha certo fatto eccezione. Peccato che nel tiggì no-stop della rete satellitare siano incappati in un piccolo, e divertente, errore. Nel corso della diretta della Meloni dal Workshop Ambrosetti di Cernobbio, ecco infatti che nel fascione con i titoli appare la scritta: "Meloni: ringrazio il ministro Boccia per il lavoro importante fatto". Il più classico dei lapsus: Boccia al posto di Sangiuliano. Già, la vicenda sta creando non poca confusione...