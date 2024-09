Verissimo, Giulia Salemi e il sesso del suo futuro bimbo: Silvia Toffanin svela tutto

07 settembre 2024 a

a

a

Torna Verisssimo, il programma in onda su mediaset condotto da Silvia Toffanin. E tornano anche le storie struggenti portate sul piccolo schermo. Come quella di Giulia Salemi, ospite della prima puntata della stagione. La modella è stata protagonista di un'intervista a cuore aperto, nella quale ha svelato il sesso del figlio che attende. Come? Tirando fuori un paio di scarpine azzurre. "Ho sempre pensato che avrei avuto una bambina - ha spiegato l'influencer -, invece grande sorpresa. Spero di poter crescere con lui e trasmettergli i miei principi, valori importanti che a volte sembra che dimentichino".

Sul nome, però, non c'è ancora certezza. Così come sul matrimonio con Pierpaolo Pretelli. "Ora non ci pensiamo - ha confessato la Salemi -, sono scaramantica". L'ex gieffina ha poi parlato della sua storia familiare, confidando alla conduttrice come ha reagito alla separazione dei suoi genitori. "I miei si sono separati e ho sofferto tanto - ha rivelato l'influencer -. Non è tra le mie priorità ora, se succederà sarà a momento debito, ora mi voglio godere la maternità".

"Lei e Massimo Giletti": Rai, indiscrezioni clamorose su Giulia Salemi

Giulia Salemi ha infine raccontato come si sta vivendo questo periodo di maternità. "In questo momento ho il cuore a mille - ha dichiarato l'influencer -. Sono molto contenta, è un nuovo inizio. Sto realizzando a dire la verità. Il parto è previsto a metà gennaio, sarà a Capricorno, sono un po’ impaurita, è un nuovo corso, mi dicono tutti che smetti di essere figlia quando diventi mamma quindi…". Piange lei, piange lo studio. Che emozione.