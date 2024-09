È sempre Cartabianca, la storia Instagram di Maria Rosaria Boccia: "Perché ho dato forfait"

11 settembre 2024 a

Maria Rosaria Boccia non parla - per il momento - in televisione. Ma lo fa nel suo stile. Come? Attraverso una (enigmatica) storia postata sul suo profilo Instagram. Ieri, martedì 10 settembre, lady Pompei era attesa a Roma, negli studi televisivi di Mediaset al Palatino, per partecipare a un'intervista singola a È sempre Cartabianca, il talk show politico di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer. Era tutto pronto: gli ospiti c'erano, l'intervista era stata ampiamente annunciata e pompata. Ma all'ultimo l'imprenditrice ha dato forfait.

Bianca Berlinguer, da buona padrona di casa, ha voluto spiegare ai suoi telespettatori il motivo dietro questo cambio di programma dell'ultimo minuto. Nel corso della trasmissione si è poi parlato a lungo del caso Boccia, con l'editorialista di Repubblica Concita Di Gregorio che ha svelato un piccolo retroscena inerente proprio a lady Pompei. La giornalista, infatti, ha confessato di aver avuto una piccola conversazione con la Boccia nel quale le è stato detto che quella con Sangiuliano non era una relazione sessuale o sentimentale, ma affettiva.

Lady Pompei è tornata a farsi viva solo all'indomani della messa in onda di È sempre Cartabianca. In una surreale storia su Instagram, nella quale parla in terza persona - come il Divino Otelma -, la Boccia ha in sostanza riportato le parole esatte della Berlinguer. "La seconda puntata della nuova edizione di È sempre CartaBianca sarebbe dovuta iniziare con un'intervista esclusiva Maria Rosaria Boccia ma l'imprenditrice, dopo aver concordato con Bianca Berlinguer l'incontro, ha dato forfait all'ultimo. A parlare è stata la conduttrice. 'Maria Rosaria Boccia era stata invitata da me a fare un'intervista singola ma lei stessa si era offerta, come tutti i nostri giornalisti presenti in studio sanno, di partecipare al talk e confrontarsi con gli altri perché non desiderava che la sua intervista fosse commentata in sua assenza. Invece, arrivata oggi pomeriggio negli studi del Palatino, dopo una lunga conversazione ci ha detto che secondo lei non eravamo stati sufficientemente informati sul suo caso e che preferiva prendere un'altra settimana di tempo e si sarebbe impegnata a tornare la prossima settimana".