Affari Tuoi, la mano di Maria De Filippi: tam-tam impazzito su Stefano De Martino

Stefano De Martino al timone di Affari Tuoi su Rai 1 non starebbe deludendo le aspettative. Stando a quanto riportato dal settimanale Chi, l'ex ballerino prima di iniziare questa nuova e importante avventura televisiva avrebbe sentito Maria De Filippi, la conduttrice Mediaset che in qualche modo lo ha scoperto e lanciato facendolo entrare nella scuola di Amici.

"Maria mi ha detto di divertirmi e di essere sempre me stesso”, ha detto il conduttore. La De Filippi, poi, lo avrebbe incoraggiato con queste parole: “Vedrai che settimana dopo settimana troverai la tua strada”. E proprio a proposito della sua strada, l'ex ballerino in un’intervista dei giorni scorsi ha messo in chiaro di non temere affatto il confronto con i precedenti conduttori del programma, soprattutto con Amadeus, che ha riportato la trasmissione ai fasti dei primi tempi.

In altre dichiarazioni recenti, sempre riportate da Chi, De Martino ha parlato anche di Paolo Bonolis, pure lui al timone di Affari Tuoi, ma nella stagione televisiva 2003/2004, quando il gioco è arrivato per la prima volta in tv: “Paolo è la matrice di questo programma. Lui ha aperto le porte alla conduzione creativa”. Prima di iniziare questa nuova esperienza televisiva, l'ex ballerino ha detto di aver sentito anche Amadeus: "Abbiamo scherzato sulla nostra staffetta, è la seconda volta che prendo in eredità un programma: il primo è stato Stasera tutto è possibile, ha lasciato a me la conduzione per iniziare la strada verso Sanremo. Mi ha fatto il classico ‘in bocca al lupo’ e mi ha garantito che mi sarei divertito”.