Reazione a Catena, "anche un bambino": polemica sulle campionesse

15 settembre 2024 a

Le campionesse in carica di Reazione a Catena, le Volta Pagina, sono state sfidate questa sera dalle Campanelle, Eleonora, Mallica e Laura da Castelfranco Veneto in provincia di Treviso. Le campionesse, Anna Laura, Antonella e Rosa, appassionate lettrici da Reggio Emilia, hanno provato a conservare il loro titolo, che mantengono da ben nove puntate. Finora hanno vinto oltre 90mila euro.

All'Intesa vincente ad avere la meglio sono state proprio le Volta Pagina, che sono arrivate all'Ultima catena con un montepremi di 112mila euro. Dopo aver dimezzato diverse volte, le tre reggiane sono giunte all'Ultima parola con 7mila euro. Il primo termine a loro disposizione era PERICOLO, il seguente iniziava con TE e finiva per O. Il terzo elemento, che le Volta Pagina hanno deciso di comprare, era TEMPORALE. Anna Laura, Antonella e Rosa per 3.500 euro hanno puntato tutto sulla parola TEMPORANEO. Peccato, però, che la risposta giusta fosse un'altra, TESCHIO, come spiegato poi dal conduttore, Pino Insegno.

Qualcuno sui social ha criticato le campionesse per non essere riuscite a indovinare la risposta corretta. "Ma l'avrebbe indovinato un bambino! #reazioneacatena", ha scritto per esempio un utente su X. "Facile", ha scritto un altro. E ancora: "Veramente scarse nella catena finale".