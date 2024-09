Otto e mezzo, Andrea Scanzi su Giorgia Meloni: "Perché fa bene a esultare"

18 settembre 2024 a

Anche Andrea Scanzi ha esaltato Giorgia Meloni per aver ottenuto la nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente esecutivo con delega alla Coesione e alle Riforme. Nel giro di qualche giorno, sembra cambiato tutto. Prima, dalle parti del campo largo, si continuava a sostenere che con il centrodestra al governo, l'Italia sarebbe stata più isolata in Europa. Ma la scelta nella presidente della Commissione europea per la sua nuova squadra sembra aver ribaltato completamente la situazione. Ora anche il nostro Paese ha ottenuto gli incarichi che la sua posizione merita.

Come detto, la firma del Fatto Quotidiano ha applaudito l'operato di Giorgia Meloni in Unione europea. Andrea Scanzi, ospite della trasmissione Otto e mezzo - condotta da Lilli Gruber -, ha spiegato perché il presidente del Consiglio faccia bene a esultare. "Credo che la Meloni faccia bene a esultare per quello che ha ottenuto con Fitto perché non è un trionfo ma è sicuramente un buon risultato - ha spiegato il giornalista -. Per certi versi è il minimo sindacale perché ci mancava solo che la von der Leyen non desse un incarico importante a un Paese come l'Italia. Però - ha poi aggiunto - è un buon risultato".

Poi Scanzi ha anche ricordato che Fratelli d'Italia, dalle ultime Politiche, non ha perso quasi mai consenso. Circostanza che dovrebbe destare preoccupazione all'opposizione. "La Meloni non scende nei consensi - ha ricordato il giornalista -. Questo perché? Secondo me perché gli italiani disillusi non vedono un'alternativa e bisogna che questo Schlein, Conte e Fratoianni lo capiscono perché al momento l'opposizione non sta benissimo. Poi molti italiani si sono resi conto che questo governo è pieno di falle. Però fa un distinguo: da una parte il governo, dall'altra Meloni, che - ha poi concluso - è brava".