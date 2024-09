Mario Giordano demolisce Ilaria Salis e Paolo Cento: "Contro i poveri"

20 settembre 2024 a

Tra le nuove misure previste dal nuovo decreto sicurezza ci sono anche i cosiddetti provvedimenti "anti-Salis". Si tratta di alcune misure volte a contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive di case e alloggi popolare. È stato soprannominato dai media "anti-Salis" perché l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra non ha mai fatto mistero della sua militanza nel movimento di lotta per la casa. "Occupare è resistenza - ha dichiarato Ilaria Salis -, chi entra in una casa non toglie niente a nessuno".

Ma ciò che l'eurodeputata sembra dimenticarsi è che negli alloggi popolari ci abitano proprio le persone più povere e, quindi, più bisognose di assistenza. E passare davanti a chi rispetto le regole, oltre che essere illegale, è un atto di crudeltà spregevole. Soprattutto se rivendicato da chi, come tanti esponenti di Sinistra italiana, hanno sempre rivendicato la difesa dei ceti meno abbienti come ragione sociale del proprio movimento politico.

A Dritto e rovescio, il talk show politico di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, è andato in scena un acceso confronto tra Paolo Cento e Mario Giordano. Il conduttore di Fuori dal coro non ha avuto la minima esitazione ad attaccare quelli che, come Ilaria Salis, rivendicazione la loro militanza al movimento di lotta per la casa. "L'occupazione è contro i poveri - ha ricordato Giordano -. L'occupazione va a togliere la casa alle persone che hanno davvero bisogno e che - ha poi concluso - rispettano le regole".