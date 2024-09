Fuori dal Coro, le ragazzine hard: "Giriamo l'Italia per...", senza censura da Mario Giordano

Claudio Brigliadori 20 settembre 2024 a

E vai di calippo! Mario Giordano ritorna con Fuori dal coro e accanto ai classici del repertorio, ormai veri e propri “topoi” tv, come le occupazioni abusive e l’islam fuori controllo, serve un paio di croccantissimi servizi sul disagio giovanile.

L’approfondimento del programma del mercoledì di Rete 4, è il caso di dirlo, è scottante. Scandagliando il mondo oscuro del web, compreso quello vietato ai minori, l’inviata Angela Camuso ha intercettato due giovanissime star di TikTok, Ambra Bianchini e Lovely Paolina. Sconosciute al grande pubblico del piccolo schermo, ma chiacchieratissime in Rete grazie a un tormentone da loro lanciato: il “Calippo Tour”, che nulla c’entra con ghiaccioli e dintorni. Non si tratta solo di una provocazione a sfondo erotico, ma di un vero e proprio business che le due belle, giovani e disinibite “creator” portano in giro per l’Italia, filmando gli incontri intimi con i loro fan e follower per poi pubblicare tutto sui social, generando altro traffico e ritorni pubblicitari. Un cane che si morde la coda, se così si può dire. «A me piace divertirmi, lo ammetto non nascondo niente- confessa Ambra davanti alle telecamere di Rete 4 -. Allora mi sono detta, perché non fare una cosa in più? Abbiamo fatto molte tappe con Paolina al Nord. Andiamo in ogni città, ogni paese e capoluogo e s**amo c**i». Viva la sincerità.

Nel suo futuro però vede un altro scenario: «Un domani mi piacerebbe trovare lavoro come assistente alla poltrona in uno studio dentistico e al tempo stesso mantenere il profilo OnlyFans per le entrate extra. Ho chiesto consiglio a un mio ex insegnante e mi ha detto che molte lo fanno, senza andare incontro a grossi problemi. Certo che se un giorno avrò una famiglia, un figlio, non so come andrà: a questo proprio non ci ho ancora pensato».